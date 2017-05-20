致力提升軍人地位？小英挨轟睜眼說瞎話100分

鳳凰花護民主政監督聯盟砲轟蔡英文「蔡英文執政無能，睜眼說瞎話100分！」(擷取自鳳凰花護民主政監督聯盟臉書)

總統蔡英文（右）18日接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長達飛。（總統府提供）

總統蔡英文日前表示，過去1年，政府致力於提升軍人在台灣社會中的地位，現在已經可以看出成果，在台灣民眾心中，軍人不僅地位有所提升，也更受到民眾喜歡。對此，鳳凰花護民主政監督聯盟指出，退伍軍人遭妖魔化；現役軍人被看不起，蔡英文竟說致力提升軍人地位，砲轟蔡英文「蔡英文執政無能，睜眼說瞎話100分！」

蔡英文日前接見美國海外作戰退伍軍人協會（Veterans of Foreign Wars, VFW）總會長達飛（BrianDuffy）一行，致詞時表示每個國家的軍人服務他們的國家，以自己的青春跟生命站在最前線，保衛著國家的自由、民主和生活方式，這一點，整個社會都應該要時時懷抱著感恩的心。「過去1年，我們政府也致力於提升軍人在台灣社會中的地位，現在已經可以看出成果，在台灣民眾心目中，軍人不僅地位有所提升，也更受到民眾喜歡」。

蔡政府上任後力推年金改革法案，退休軍人團體曾為了反對年金改革溯及既往，發出「八百壯士捍衛權益」動員令，透過退伍軍士官各年班聯誼會輪值，持續立法院旁埋鍋造飯、長期抗戰表達抗議。

年金改革引發軍公教團體不滿，郝龍斌曾表示年金制度本該是穩定社會的最重要基石，但蔡英文政府透過妖魔化軍公教和操弄世代對立，拿來當作自己手上的籌碼，這樣的年金改革，代價將是撕裂整個社會。

對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟在臉書指出，退伍軍人遭到妖魔化，現役軍人被人看不起，國防部長馮世寬整天講幹話，而蔡英文竟說她致力提升軍人地位，現已看出成果。「蔡英文執政無能，睜眼說瞎話100分! 」

網友表示「國家被妖精鬼怪劫掠，除妖降魔乃軍人之責，消滅妖精！重建台灣！」、「如果可以舉行「公民投票」我看80%以上的軍人都會要辭職不幹了！」、「菜政府有在執政喔？」、「這些鬼早點出來也好！七月半的時候比較好超渡！」、「廟公 + Hoe, what a country!」。

(中時電子報)