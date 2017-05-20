謝金河：政府是掏空體制的最大推手！
520蔡英文就職一週年！財信傳媒董事長謝金河表示，這一天台灣又有一個數字又創歷史新紀錄，就是金融帳第卅季浄流出，今年第一季金融帳淨流出138.9億美元，累積卅季浄流出的金額是3025.1億美元，這其中本國居民對外証券投資淨增加341.7億美元。
謝金河認為馬總統加上蔡總統兩人合力演出金融帳卅季淨流出的戲碼。在國際收支中，台灣的商品及服務業收支經常維持龐大順差部位，但是，本國人積極投資海外証券資產，金融帳淨流出卻愈演愈烈，現在超過九兆台幣的錢流竄在境外。
追根究底，最大原因是政府制定了一套獵殺本國人，獨厚外國人的遊戲規則。謝金河說政府對本國人課重稅，對外國人課輕稅，於是本國有錢人輕鬆把資金𣿬到境外，變成外國人。
謝金河憂這趨勢再持續下去，不但錢變成外資銀行連下一代都會努力變成外國人，這個掏空體制完全是政府弄出來的。馬總統是推手，如今蔡總統奉行。我們都知道問題在哪裡，卻沒有人勇於面對，這是台灣最大的悲哀！
(中時電子報)
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