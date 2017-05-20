小英過去一年做的事 洪孟楷：「本錢凍一年」可說明
蔡英文總統昨利用會見海外媒體時發表執政周年感言說，「我不是為民調做事，是為台灣做事」。PTT鄉民狂噓，並說他是「馬英九2.0」。國民黨文傳會副主委洪孟楷，昨評論蔡英文過去一年為台灣做的事，用5個字說明就是「本錢凍一年」。
蔡英文取消519與媒體茶敘，以會見海外媒體談執政周年感想。她昨天說，近來不少民調顯示，「多數國人支持我，卻表現出對我的不滿意，這些我都虛心接受。」她說，選擇在第一任、第一年就推最困難的改革，過去總統沒人會這樣做。從民調精算角度看，不是最好的選擇。「不過我不是為民調做事，是為台灣做事」。
國民黨文傳會副主委洪孟楷說，蔡總統在就職週年前夕於府內發表談話，不肯正面面對民調數字下滑的危機，也不回應人民信任感低迷，只說「不是為民調做事，是為台灣做事。」而過去一年，到底蔡英文主政下的政府做了哪些事，讓全民不滿意，五個字說明一切，也恰好湊成「本錢凍一年」的真實現況。
他說，「本」，就是強推「日本核災食品進口」，3天10場公聽會、讓人民不放心，更跟民進黨在野時立場不一致，更傷害台灣日本國際關係，最後落得草率收場莫再提。
「錢」，就是這兩個月突然橫空出世的「前瞻計畫」，8年8千8百億，其中半數用在人民無感的輕軌建設上，且可行性評估、效益分析等均未完成，就急著至綠營執政縣市宣布，難怪綁樁、撒錢質疑聲不斷。
「凍」，只蔡政府上任至今，「兩岸關係急凍」，除了短少一百多萬陸客觀光，直接損失五百多億，更在國際社會參與上全面被封殺，台灣走不出去、陸客走不進來，觀光飯店旅遊產業變慘業。
「一」，就是造成勞方不受益、資方不滿意、消費者面臨物價上漲三輸局面的「一例一休」政策，半年過去，物價漲了回不來，而錯誤政策比貪污更加可怕！
「年」，為影響全國軍公教的「年金改革」，造成原本應是最挺政府的軍公教人員對其徹底失望，而一方面說國家破產一定要改的政策、一方面又要舉債花八千億元，自相矛盾難怪改革步履蹒跚。
洪孟楷最後說，過去一年，因為蔡政府的施政，讓台灣競爭力的本錢徹底被凍結一年。而「本錢凍一年」就是問題核心！往後還有三年，如果蔡英文總統不能面對問題、解決問題，則我們要問，現在台灣到底還有多少的本錢能經得起這樣的凍結？
(中時電子報)
文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息
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