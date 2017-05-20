中市柳川整治有成 劇組拍片熱門取景點

《鐘樓愛人》5月15日晚間於台中柳川取景拍攝！（陳世宗翻攝）

《鐘樓愛人》於台中柳川拍攝時，出動水車製造浪漫雨景！（陳世宗翻攝）

台中市柳川水質改善與景觀營造工程歷經2年完工，去年底啟用以來，美麗的河岸不僅吸引大批民眾前往欣賞，更成為劇組拍攝取景的熱門地點。台中市影視發展基金會日前協助電視劇「鐘樓愛人」在光復新村、青年高中、大坑粉紅情人橋、台中市政府市政大樓等地拍攝，也到柳川取景，將柳川景色帶入劇中。

由周湯豪與孟耿如主演的新戲「鐘樓愛人」4月中開始上映，不論劇情或劇中景點皆引粉絲熱烈討論。日前女主角孟耿如在有「小京都之川」美譽的柳川拍攝，為營造浪漫雨景戲劇效果，劇組還出動水車造雨，雨景的拍攝也吸引不少民眾駐足觀看。

新聞局指出，台中柳川現已成為吸引各界目光的新景點，河岸旁種植38株台灣水柳保留柳川風情，加上流蘇、台灣欒樹及光臘樹等台灣在地原生植栽共159株喬木，使柳川河道一年四季皆有不同的景色；每到夜晚時分，燈光絢麗唯美，與蜿蜒的河岸水景空間互相映襯。

新聞局表示，台中市影視發展基金會去年7月成立後，由影視協拍小組提供專業諮詢與協助，至今協助影視業者進行勘景、前置諮詢作業、路權申請、場地詢問及相關行政協助等，共計超過60部作品、協拍件數近400件；希望透過協拍小組協助，打造台中市成為友善拍片環境，吸引更多影視業者到台中市拍片，展現宜居城市之美。

(中時)