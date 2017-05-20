NBA》公敵？雷吉米勒：連我都想擊垮鮑爾
昔日打球時期被叫「大嘴」的前溜馬球星雷吉米勒，提前預告今年選秀狀元「球哥」郎佐鮑爾命運！雷吉米勒20日公開放話，有了那麼愛亂說話的老爸拉瓦爾，「假如我還是球員，我絕對很想在場上痛宰這小子，絕對！」
「有了如此『大嘴』的老爸，朗佐鮑爾將會付出慘痛代價，」雷吉米勒表示，「假如我還在這個聯盟打球，如果聽到有人放話，竟然說自己比柯瑞還好，甚至比起詹姆斯還棒，是的！他已經讓自己變成全民公敵，大家都想痛宰他！」
事實上，雷吉米勒說出不少NBA球員的心聲，因為「球爸」拉瓦爾鮑爾太囂張了，除了不斷自誇兒子有多強大，更大膽拒絕所有運動廠商邀約，自行推出高價的簽名鞋款，只要郎佐鮑爾進入NBA，自然成為其他人想要打爆目標。
所以下個球季，郎佐鮑爾不管效力哪支球隊，只要他一上場，所有對手都會對他另眼相看，也會想盡辦法去羞辱或修理他，等同帶給鮑爾更多無形與有形壓力，鮑爾的菜鳥球季想必會過很艱難，更別提他要怎麼跟隊友相處問題。
不過雷吉米勒仍很看到郎佐鮑爾的未來，強調假如湖人真的用榜眼籤選到郎佐鮑爾，「湖人下季可以闖進季後賽的！」看來球爸雖得罪一堆人，卻也另類行銷了自己兒子，究竟是好是壞，下季就見分曉。
(中時電子報)
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