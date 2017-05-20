找到新題材復出！宮崎駿：真的是最後一部

宮崎駿即將復出！（圖／達志影像）

日本76歲動畫大師宮崎駿，2013年完成《風起》後宣布退休，更發表聲明強調不會再製作動畫長片，可近來卻屢傳他有復出打算，吉卜力官網昨無預警貼出招聘公告，並直接透露是要替宮崎駿新作聘招募新血，直接證實他要復出。

吉卜力官網昨貼出招聘新血公告，強調不分性別與國籍，但需年滿18歲，且對日文有一定程度，並須交兩幅新的手繪作品。而這一招募，也證實宮崎駿又將復出，不過文中也提到，宮崎駿會復出，是因找到很值得創作的題材，也強調「這真的是最後一部！」並透露希望藉由年輕人的力量，完成這部作品。

(中時電子報)