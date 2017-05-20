李富城：520老天爺都傷心的哭了
氣象專家李富城表示520，老天爺都傷心的哭了，是好事還是壞事，當然好事，春缺水的大地注點甘霖，不過雨下不了多久，老天只是灑下一把同情淚，過去說過，早雨不過午，過午大雨霖。
由於梅雨鋒面在巴士海峽，下雨是必然的，所以昨天下雨一直下到早晨，話說回來，早雨不過午，過午大雨霖。
諺語有一句話「梅裡西風毒如砒，梅裡南風大水來」，李富城解釋這跟台灣地形有關，西風大部分都是從陸地來，在梅雨季節裡有西風來，天氣一定很熱很乾，是因西風沒有水、是乾爽的，南風來至海面，受地形影響，台灣就會下大雨。最近風從南邊來台灣的雨就多一點。
今天有雨的天氣，雖然到中午就不下了，但溫度要升很高也不太容易，中午時山區會下，平地下雨機會很少，所以今天西部普遍會從早晨有雨轉成多雲時晴的天氣。
(中時電子報)
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