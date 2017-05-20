中監提五不 黃暐瀚：扁用「一個沒有」回應
前總統陳水扁昨晚出席凱達格蘭基金會募款餐會，不甩中監所提出的「五不」原則，直接進入會場，並透過錄影致詞，大談政治，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，中監提「五不」，阿扁用「一個沒有」回應，那就是「沒有在怕」。
中監昨以「不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪」的5個原則，同意扁參加募款餐會，但扁仍然踩線，黃暐瀚表示，阿扁「五不紅線」一次全部踩光沒在怕，就看中監敢不敢抓。
黃暐瀚細數自2015年1月6日阿扁踏出獄外「重獲自由」以來的情況，從一開始手抖、不能行、看起來卻是個病人，到後來被「麵包師黃士福」拍到公園散步的影片、為女兒診所剪綵並中氣十足的發表演說，黃暐瀚更詳述此場演說，當時市長、立委、前部長，以及幾位想選下屆台南市長的擬參選人們都站在扁的身旁，如此政治的政治活動，阿扁不但去了還公開演講，中監依舊無聲無息，哪擔心還會「入獄回監」?
黃暐瀚說，尤其現在蔡英文民調只剩三成，在統派對她沒有愛、中間選民又不肯相挺的情況下，獨派的三成正是最後的基本盤，認為蔡怎麼可能敢在這時候強力執行規定，將阿扁重新發監?
黃暐瀚最後羅列當年法務部所開出的「保外醫治」申請的六項要件，包括「短期將死」、「無法自理生活」、「肢體障礙嚴重」以及「隨時有致死危險」，他反問，現在的阿扁，有像這些情況嗎?
(中時電子報)
文章來源：黃暐瀚臉書
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