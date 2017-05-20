蘇-30攔截美偵察機不專業？陸國防部：美方說法不實

大陸蘇-30戰機進行空中加油。（中新社）

美國媒體報導，中國大陸兩架蘇-30戰機於5月17日在黃海上空對美國空軍1架偵察機進行攔截，最近相距約46公尺，美方認為，這是「不專業」的舉動。大陸國防部指美方說法不實，中國軍機的操作「專業、安全」。

路透與美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，兩名美方軍官19日稱，負責偵測大氣中放射性物質的WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機，17日在在東海上空執行例行任務時，遭兩架中國蘇-30戰機攔截。

一名美國官員告訴CNN，大陸戰機逼近美方偵察機150英尺（約46公尺）範圍內時，其中一架蘇-30做出上下翻轉的桶滾動作，直接飛到WC-135上方。美國官員說，機上人員指出，美方按照國際法執行任務，而中國軍機加以攔截是「不專業的」。

大陸媒體就此事向大陸國防部提問，新聞發言人吳謙表示，「美方有關說法與事實不符。5月17日，美軍1架偵察機在中國黃海相關空域實施偵察活動，中國軍機依法依規對其進行識別查證，有關操作是專業的、安全的。

美軍艦機頻繁抵近偵察活動是造成中美海空軍事安全問題的根源。我們希望美方停止有關偵察活動，避免此類事件再次發生。」

中國現代國際關係研究院副院長袁鵬對澎湃新聞表示，「如果此次事件發生在我國劃設的東海防空識別區，那麼我國有權對美軍偵察機進行識別與攔截，這也是東海防識區的意義所在。」

空軍專家傅前哨說，「派出兩架軍機攔截進入防空識別區的不明飛行器是正常的舉動。一般情況下，在防空識別區，攔截一方的飛機會在比較近的距離目視觀察被攔截的飛機，確認國籍、型號等，此外還要檢視目標是否裝備武器。若目標沒有敵對意圖，通常採取伴隨飛行措施，並進行無線電喊話。」

關於這次攔截WC-130飛機距離最近時為46公尺，傅前哨認為，距離50公尺左右是比較適中的。美國空軍攔截俄羅斯飛機的距離有時候僅有幾公尺。至於桶滾動作，這並不是中國軍機第一次做這樣的動作，2015年4月中國在南海攔截美國P-8反潛機時，殲-11BH也做了這樣的動作，其含義更多地是傳達美國軍機應趕快離開。

「有可能是美國軍機遇到中國的攔截飛機後仍不掉頭返回，而是往中國方向繼續飛行，因此中方飛行員做了一些機動動作，示意美國軍機趕快離開。」傅前哨分析。

2014年8月，大陸國防部曾表示，美國不應糾纏於一些攔截的技術細節，忽略對華保持高頻度抵近偵察這個政策性問題。長期以來，美軍艦機對中國進行了大範圍、高頻度的抵近偵察，嚴重損害中國安全利益，嚴重損害中美戰略互信和雙邊關係，美軍對華高頻度抵近偵察才是引發海空意外事件的根源。

(中時電子報)