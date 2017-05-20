小英民調第一年雪崩 新黨大老酸20年來第一人

新黨主席郁慕明。（資料照，鄭任南攝）

蔡英文昨接見海外華文媒體時，針對執政周年發表感言，蔡英文指出民調起伏是預料中的是，也是必須付出的代價，「我不是為民調做事，我是為台灣做事」。對此，新黨主席郁慕明在臉書表示蔡英文的民調崩盤，已是赤裸裸的現實，陳水扁一週年民調仍有45%；馬英九一週年，民調達52%，郁慕明酸「像蔡英文這樣才第一年就雪崩的，20年來還是第一人」。

蔡英文總統就任滿周年，在民調不佳氛圍下，蔡英文選擇低調度過，原訂昨召開的國內外媒體茶敘取消，今天府方預計安排邀請弱勢孩童參訪官邸，與總統同樂，象徵關懷弱勢、重視社福的堅定態度。

對此，郁慕明批評蔡英文才剛就職一年，民調崩盤，已是赤裸裸的現實。「蔡女士選擇沉默，閃躲。原定的記者會，透過發言人表示不開；任何演講、發言、文告，通通沒有！」

郁慕明說一年前的蔡英文，是以排山倒海之勢，打趴國民黨。但也因為如此，期望愈高失望愈大，對於完全執政的民進黨，人民高達六成不滿！對蔡英文的不滿意度也高達53%。「這還不是什麼『統派媒體』唱衰的，而是一向親綠的智庫，自己做出的民調結果」。

郁慕明指出，剛上台一週年，都還是在「觀察期」，人民仍有「新鮮感」。陳水扁一週年，民調仍有45%；馬英九一週年，民調還到達52%，正好就是今天蔡英文的「不滿意度」。

郁慕明直言，蔡英文執政如何？髮夾彎，自打嘴巴，承諾跳票，太多太多細節可講，人民點滴在心頭。「如果髮夾彎，是朝對的方向修正，那就證明當初蔡的政見是錯，批評別人的東西是錯！難道不用道歉一聲嗎？如果髮夾彎，是朝更壞的方向走，誰來承擔後果？走錯路，誰負責？」

郁慕明最後表示，民選總統的不變定律，就是選前聲望都超高，之後民調都下跌。因為這種「選舉」，全是靠炒作明星的包裝手段，沒人真的檢驗候選人的領導能力，股票哄抬過度，最後就泡沫了。他諷刺表示像蔡英文這樣才第一年就雪崩的，20年來還是第一人！

(中時電子報)