MLB》1.2局挨4轟 田中將大隱瞞傷勢？
(09:30更新)洋基日籍投手田中將大，15日對太空人，只先發1.2局，被敲4發全壘打，包括1記滿貫彈，寫下生涯最慘一役。美媒NorthJersey.com今撰文，懷疑田中將大隱瞞傷勢出賽，並以「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)為例，在數星期不舒服後，他終於承認受傷，因左肩旋轉肌發炎，至少休兵一個月。
洋基總經理凱許曼(Brian Cashman)回應，球團持續追蹤田中投球狀況，包括球速和轉速，顯示他一切正常。而田中本人堅持說，他的手肘沒有不尋常的疼痛。被太空人打爆後，洋基投手教練在田中本周牛棚練投時，點出他的投球動作偏差，協助調整。
田中將大前年動手肘手術，去年14勝4敗，自責分率3.07，主投199.2局是到洋基的新高。美媒認為，田中原有的右手肘韌帶撕裂傷，近期可能更惡化了。田中將大明要再上投手丘，面對光芒，媒體和洋基球團正用放大鏡檢視他表現。
(中時電子報)
關鍵字：田中將大
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