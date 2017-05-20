NBA》年度獎項提名公布 詹皇MVP無望

詹姆斯竟然跌出本季年度MVP提名前3名，確實令人相當意外。(美聯社)

NBA官方在20日公布各個年度獎項提名，結果年度MVP是由韋斯布魯克、哈登與里歐納德包辦，騎士「小皇帝」詹姆斯竟然不在年度MVP提名當中，這是他自從2007-08年球季以來，首次被逐出年度MVP前3名之列！

儘管這樣的提名結果並不意外，代表著一代新人換舊人，可是詹姆斯本季表現仍很優異，包含平均籃板與助攻都創生涯新高，更在今年季後賽展現無人能擋的強勢演出，竟連年度MVP前3名都擠不進去，實在有點說不過去。

眼看詹姆斯闊別9年被逐出年度MVP前3，不少美媒都想點燃戰火，甚至有人建議騎士總教練泰隆盧應該把提名結果寫在休息室的白板上，或是趕緊在今天賽前告訴詹姆斯這個消息，無非就是想要引爆詹姆斯的怒氣。

其他各獎項提名：

最佳第六人：艾瑞克戈登(火箭)、路易斯威廉斯(火箭)、伊戈達拉(勇士)

最佳進步獎：阿提托康波(公鹿)、約基奇(金塊)、戈貝爾(爵士)

最佳防守球員：卓雷蒙格林(勇士)、里歐納德(馬刺)、戈貝爾

最佳新人：恩比德(七六人)、薩瑞奇(七六人)、布洛格登(公鹿)

最佳教練：帕波維奇(馬刺)、丹托尼(火箭)、史波斯查(熱火)

(中時電子報)