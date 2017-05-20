3兆軍售！川普到訪前夕 葉門叛軍彈射沙國首都

自2015年3月以來，沙國戰機便大舉轟炸葉門，以痛擊什葉派叛軍「青年運動」，而「青年運動」也不斷反擊，圖為葉門叛軍出動綁有炸藥的無人快艇，準備攻擊沙國西南城市吉贊（Jizan）的阿美石油公司（Aramco）供油中心，但被沙國皇家空軍擊中的畫面。（圖沙烏地阿拉伯內政部/美聯社）

就在美國總統川普首度外訪，即將抵達沙烏地阿拉伯前幾小時，葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）周五晚向沙國首都利雅得發射了「火山2」號（Borkan-2，Volcano-2）長程彈道飛彈。

葉門叛軍在旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）網聲明，飛彈打擊傳遞出明確而重要的訊息，那就是「我們已準備好要反抗侵略」。

不過，沙國軍方隨即宣布，已在利雅得西方約200公里處，成功攔截並摧毀了發射物。

據伊朗國營「新聞電視台」（Press TV）報導，川普已啟程訪問沙國，預料將簽訂達1,000億美元（近3兆台幣）的軍售案。近年來，利雅得向美國進口了數百億美元計的軍武。而葉門叛軍對美、沙沆瀣一氣，由華府提供利雅得大批武器來對付他們感到憤怒。

自2015年3月以來，沙國戰機便大舉轟炸葉門，以痛擊「青年運動」，並希望能協助已辭職的葉門總統哈迪（Abdrabuh Mansur Hadi）復職。

最新的統計數字顯示，葉門內戰至今已導致1.2萬人喪生，還有數千人受傷。此外，沙烏地的攻擊也重創當地的公共設施與基礎建設，摧毀了許多醫院，學校與工廠。

而川普繼周日訪問沙國後，將造訪美國在中東的另一主要盟國以色列。

(中時電子報)