林陵三拜會雅加達副省長 暢談直航及經貿議題
台中市副市長林陵日前率團出訪印尼，除帶領台中優質團隊參加印尼台灣形象展，更拜會雅加達副省長Dr.Oswar，雙方談及雅加達與台中直航、投資貿易等問題。林陵三邀請雅加達明年到台中參加世界花卉博覽會；雅加達副省長Dr.Oswar則提及，雙方都已加入城市與地方政府聯盟（UCLG），未來可藉此平台多交流和互動。
林陵三表示，明年的花博活動是一趟旅程、一個契機和以人為本的活動，花博隨之推動的交通、經濟、觀光、產業等周邊建設，都是為台中奠基、為地方帶來永續發展，歡迎雅加達政府屆時帶領各界團隊一同到台中體驗花博。
他也提到，台中清泉崗機場已升級為「台中國際機場」，中市府目前推動「中進中出」國際入境旅遊模式，鎖定亞洲地區3至5小時之間的國際航線作為市場，未來將配合新南向政策，辦理「廉價航空營運中心」，希望藉此成功推動雅加達-台中直航，建立雙方良好互動的基石。
副省長Dr.Oswar在對談中特別提到感謝台灣過去對印尼的諸多協助，包括水災、工商合作和照顧印尼鄉親等；此外，台中更設有東協廣場，提供在台中讀書或工作的印尼鄉親一個舒適及交流互動的環境，他說印尼和台灣不只是朋友，更像家人一樣親切，期許未來雙方有更密切的合作與交流。
(中時)
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