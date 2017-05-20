2年情斷 姚采穎痛哭：感情沒有對錯

姚采穎（左）和段鈞豪情逝。（取自臉書）

姚采穎（左）和段鈞豪曾被看好開花結果，無奈分手收場。（取自臉書）

35歲的姚采穎和段鈞豪的2年感情畫下句點，她今（20日）凌晨在臉書寫下分手心情。感謝段家人對她「視如己出」，並未提到分手原因，僅表示「無論再堅定的情感，都會有需要磨合的地方，而我和小豪亦是如此」，最後表示段鈞豪始終是她很重要的人。

姚采穎臉書全文

謝謝我的朋友和媒體的關心：

我和小豪兩個人的交往情況，其實並不單單是倆個人的事情，也必須考慮到雙方家庭的感受。之所以始終不願意公開討論，是因為私人的感情事件並不重要，不需要浪費媒體資源來多加報導，也不希望讓感情的事情波及到家人，讓年邁的家長付出操勞與擔心。因此對此事一直有所隱瞞，還望朋友們諒解，及體諒我們的感受。

我很感謝段媽媽，大阿姨、大姨夫，小豪家人這一路來對我的視如己出，這兩年點點滴滴對我的照顧與付出，謝謝⋯。

我和小豪都已經是成年人了。會為自己的戀情負責。沒有一段感情，不會經歷所謂的煎熬與困難。無論再堅定的情感，都會有需要磨合的地方，而我和小豪亦是如此。

沒有一個人能夠預知，生命當中所有的未來。倘若能夠樂觀及正面的處理一段感情，即便最後可能不盡人意，也應當無愧於心了。

再次謝謝朋友們的關心和問候，感情的世界裡，怎麼會有對錯？而緣分的事情，又能有什麼結果是可以預測的呢？現在，他依舊是我的好朋友，而且正在面對另一件生命的艱難過程。我還是會支持並陪伴著他，無論是以什麼樣的『稱謂』來定義。他，始終是我很重要的人。

謝謝大家。

(中時)