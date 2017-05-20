川普支持度跌到上任以來新低
最新民調顯示美國總統川普(Donald Trump)的支持度已滑落到上任以來的新低點，川普因傳出洩露機密情報給俄羅斯官員、以及企圖干涉俄羅斯介入美國大選的調查而喪失民眾信任。
路透社(Reuters)和益普索市場研究公司 (Ipsos)在5月14到18日作的民調顯示，38%的美國成年受訪者表示支持川普，另外56%則表態不支持他，而剩下的6%表示他們感覺很複雜。
雖然川普所屬的黨派共和黨中，還有許多大老仍然支持他，但許多基層共和黨員過去一周似乎已經不再繼續挺川普。最新民調顯示23%的共和黨員不支持川普，比上周的16%來的高出許多。共和黨黨員中對川普的支持度下滑，是川普整體支持度滑落至上任後新低點的主因。
川普政府團隊這周遭爆料出一連串和俄羅斯有不當關係的醜聞，首先是川普本人在白宮和俄羅斯外交官秘密會面，並傳出洩露機密資訊。之後又傳出最近遭川普開除的前FBI局長柯米(James Comey)曾寫下備忘錄，表示川普曾經施壓、要他停止調查川普競選團隊和俄羅斯的關係。司法院這周指派前FBI局長穆勒(Robert Mueller)監督該團隊和俄羅斯之間的聯繫，川普否認一切指控，並稱之為「獵巫」，還說歷史上從來沒有哪個政治家遭受這麼過分待遇。
路透和益普索的民調透過網路、以英文調查美國1,971位成人的意見，其中約各半是共和黨和民主黨的支持者。
(中時電子報)
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