預告夏天到來 台積電心築藝術季竹縣登場

台積電「心築藝術季」下午4時在新竹縣文化局戶外圓形廣場登場「青春在讀詩」，台積電文教基金會執行長許峻郎說：「一起用青春的聲音，大聲預告2017年夏天的到來。」

許峻郎表示，心築藝術季今年再度與IC之音聯手並由名作家許悔之主持，除邀請國內知名詩人張香華、劉克襄、楊佳嫻、林德俊，還有歌手羅思容演唱國內第一位客籍女詩人「杜潘芳格」的作品、名音樂製作人黃介文的組曲。

許峻郎指出，下午也結合新竹中學、建功高中、六家高中等新竹地區優異的高中朗讀隊伍，在午后陽光下構築一場青年學子與詩人同台、以詩文彼此呼應、創作，且充滿傳承意義的盛會，讓平面而靜默的文字作品躍上舞台，透過聲音與肢體表現，帶給民眾難忘的朗讀盛筵，成為最值得回味的詩歌慶典。

他說，心築藝術季與IC之音在過去4個仲夏先後舉辦「文學列車」、「文學原鄉-拜訪文學『家』」、「詩念家鄉」，及「朗讀春天詩歌節」等文學走讀和參訪活動，今年「青春在讀詩」希望帶動文學發展風潮、扎根在地、深耕社區。

(工商)