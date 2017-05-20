國1水上段化學槽車翻覆 部分路段封閉建議改道

中山高北上270.5公里，水上交流道段化學槽車翻覆。（呂妍庭翻攝）

國1北上水上路段化學槽車翻覆，部分路段封閉。（呂妍庭翻攝）

高公局建議用路人可從水上交流道出口遶出，再接水上入口返回主線繼續行駛北上。（呂妍庭翻攝）

中山高北上270.5公里，水上交流道段，今20日上午5點多發生一輛化學槽車翻覆意外，打橫佔據車道，僅內側車道可通行，因槽車載運鹽酸有洩露情況，嘉義縣消防局載送司機送醫，正在現場灑水警戒，目前水上交流道段往北路段已全線封閉，車流一度回堵約2公里，高公局建議用路人可從水上交流道出口遶出，再接水上入口返回主線繼續行駛北上，中長程用路人可改走國3北上，因吊掛作業不易，預估還要1至2小時才能排除事故。

嘉義縣消防局指出，5點12分接獲報案，指270公里處，有輛化學槽車打橫翻覆佔用車道，男性司機流鼻血、左膝擦傷、意識清楚已送醫救治，目前已派出相關人員和車禍處理中。

(中時)