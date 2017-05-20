為保護愛女！林心如霍建華訂協議

林心如日前上藍心湄節目。（圖／公關照）

林心如與霍建華結婚後生下寶貝女兒「小天使」，產後神速恢復身材的林心如，近來更是作客好友藍心湄節目，大談婚後生活，由於兩人工作忙碌，但為了女兒，林心如也透露兩人有訂好協議，即雙方不能同時離開台灣。

林心如日前上藍心湄節目大聊婚後生活，笑稱霍建華婚後也都在工作，因此自己覺得和單身生活沒兩樣，不過兩人最大的不同是多了一個寶寶，疼愛女兒的她也說，自己為了女兒和老公霍建華訂協議，「夫妻倆人不能同時不在台灣」，也說自己接戲都會先以台灣為主，就是希望隨時能就近照顧女兒；儘管女兒至今還沒公開曝光，但林心如大讚她睫毛很長「很像爸爸」。

(中時電子報)