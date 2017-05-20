不甩「五不」 中監：最重抓扁回監

前總統陳水扁(圖)親自出席，並舉杯向友人致意。(杜宜諳攝)(飲酒過量有礙健康)

前總統陳水扁昨（19）出席凱達格蘭基金會募款餐會，不甩中監「5不」原則，直接進入會場，並透過錄影大談政治，痛批蔡政府「難道我講話就會倒」，質疑參加餐會「有那麼嚴重嗎」？

凱達格蘭基金會舉辦募款餐會，中監以尊重高雄長庚醫療評估為由，及在不進入會場、不上台、不演講、不談政治及不接受採訪等「5不」原則下，同意前總統陳水扁出席。不過，阿扁不僅進入會場，與呂秀蓮坐主桌，還巧妙透過影片，迴避「不上台」原則，大談政治議題，內容除感謝台灣人民、軍公教外，還痛批小英政府「讓我講話就會倒嗎」、「我們不需要大政府，那是阻礙進步的大石頭」。

對此，中監副典獄長林順斌說，獄方依慣例派員到現場全程蒐證，會根據現場動態資料，參酌直播內容，逐一個案認定做評估檢討。根據《聯合報》報導，中監透露，阿扁三行有違「5不」之虞，若評估認定違反規定，將檢具相關事證，報請矯正署處置，情節嚴重將會撤銷保外就醫。

(中時電子報)