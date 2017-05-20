不甩「五不」 中監：最重抓扁回監
前總統陳水扁昨（19）出席凱達格蘭基金會募款餐會，不甩中監「5不」原則，直接進入會場，並透過錄影大談政治，痛批蔡政府「難道我講話就會倒」，質疑參加餐會「有那麼嚴重嗎」？
凱達格蘭基金會舉辦募款餐會，中監以尊重高雄長庚醫療評估為由，及在不進入會場、不上台、不演講、不談政治及不接受採訪等「5不」原則下，同意前總統陳水扁出席。不過，阿扁不僅進入會場，與呂秀蓮坐主桌，還巧妙透過影片，迴避「不上台」原則，大談政治議題，內容除感謝台灣人民、軍公教外，還痛批小英政府「讓我講話就會倒嗎」、「我們不需要大政府，那是阻礙進步的大石頭」。
對此，中監副典獄長林順斌說，獄方依慣例派員到現場全程蒐證，會根據現場動態資料，參酌直播內容，逐一個案認定做評估檢討。根據《聯合報》報導，中監透露，阿扁三行有違「5不」之虞，若評估認定違反規定，將檢具相關事證，報請矯正署處置，情節嚴重將會撤銷保外就醫。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。