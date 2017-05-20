夏令營遊台南　感受府城文化、星斗佈滿天

夏令營的體驗式學習陪孩子們一起探索台灣。(圖/時報旅遊)

到台南當個小小探索家，感受台南新與舊，歷史與革新相互交錯的文創生命力。(圖/時報旅遊)

還記得小時候，抬頭可見滿天星斗，看著牛郎與織女聽著奇幻故事。現在，抬頭盡是高樓大廈，霓虹閃爍，朦朧的夜空，有時候連月亮也都難以掌握，更別說是星羅棋布了。但台灣還是有空氣清新、光害少的地方，常可見佈滿天空，閃耀光芒的星辰，非常適合觀察天文奇觀喔。

時報夏令營今年暑假推出『台南科學天文營』及『台南生態文創營』，結合府城歷史文化及生態科學，要帶孩子一起遠離都市塵囂，與大自然為伍，探索大自然豐富的資源，體會府城濃厚的人情味，學習樂活與慢活的新概念。

透過營隊活動學習團體生活，讓家中寶貝不再僅僅是家中等待被服侍或整天接觸3C的小公主小少爺。(圖/時報旅遊)

夏令營隊隊員前往十鼓文化園區感受鼓藝傳奇。(圖/時報旅遊)

到台南當個小小探索家，感受台南新與舊，歷史與革新相互交錯的文創生命力，走訪彩繪村，觀賞微妙微俏的龍貓彩繪，再前往獨一無二的鹽田及四草國家公園，搭船遊歷綠色隧道，聽在地導覽老師講解濕地生態。還有前進有『霍爾的移動城堡』之稱的 – 十鼓文化園區感受鼓藝傳奇，隨著夜色不斷低垂、斗轉星移，體會在星空下的與繁星融為一體的感覺，並邀請專業天文老師，帶著孩子們進入浩瀚無垠的宇宙。

現今夏令營五花八門，市場上出現許多小型課輔類的才藝課程，比起經典的夏令營隊，就是少了讓孩子在營區生活的體驗。孩子在營隊活動中，可以學習團體生活，即使是晨起盥洗做早操到晚上洗澡晚間簡易活動，和大夥一起共同就寢、規律作息，都能培養孩子獨立成長的個性，不再僅僅是家中等待被服侍或整天接觸3C的小公主小少爺，更能學到自立與體貼，這是一般才藝班或學校營隊所感受不到的 !

時報夏令營今年暑假八大營區16種主題營隊，要陪孩子們一起探索台灣，透過體驗式學習感受大自然的多采多姿，接觸科學領域的多種面相，快跟我們一起歡樂一夏成長無限！！

(中時電子報)