NBA》1個選秀權就賣？小刺客去年差點離隊
儘管艾塞亞湯瑪斯如今已成塞爾提克招牌球星，竟然還不是球隊非賣品，因為20日驚爆去年選秀會前，塞爾提克總裁兼總管安吉曾拋售湯瑪斯，甚至只需1個高順位選秀權就可交易，湯瑪斯的價值竟然只有這麼廉價嗎？
暫且拋開在今年東區決賽的疲軟狀態，艾塞亞湯瑪斯本季帶領塞爾提克拿下東區頭號種子，且獲年度第二隊頭銜，就算首輪遭逢喪妹之痛，仍然咬牙幫助綠衫軍一路驚險闖進東區冠軍賽，假如沒有了他，塞爾提克恐怕早就淘汰了。
安吉向來以大膽且敢冒險著稱，最好例子就是2013年把皮爾斯、賈奈特打包送到籃網，如今換到今年選秀狀元籤，所以去年選秀會之前，他不滿足僅有探花籤(後來選了傑倫布朗)，還想更多高順位選秀權也不意外。
結果安吉在去年選秀會前，幾乎跟所有球隊總管通過電話，且願意給出任何塞爾提克球員當作籌碼，就想換回高順位選秀權，就連艾塞亞湯瑪斯也願割愛，等於全隊沒有1人屬於非賣品，這樣的賭注也太過冒險了吧！
接下來安吉又要面臨重要抉擇時刻，因為他考慮用狀元籤選擇華盛頓大學控衛富爾茲，艾塞亞湯瑪斯也將在明年夏天成為非受限自由球員，究竟再把湯瑪斯當成交易籌碼換出？還是續用湯瑪斯當成球隊核心？確實很難選擇。
(中時電子報)
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