出遊注意！豪雨阻聯外道路 福山植物園緊急休園

福山植物園擁有豐富的植物與動物資源，不但可以欣賞原生植物之美，更有機會看到山羌、野豬、鴛鴦、小鸊鷈等野生動物。(圖/Wild Fushan 福山植物園~Wild News)

受豪雨影響，福山植物園聯外道路5.5k處上邊坡崩塌且落石不斷、2.2k處路基塌陷，為顧及遊客安全，園方今(20)日宣布，5月20到21日(星期六、日)休園；已核准入園遊客，請於一個月內，任選相同於核准入園日之星期某日入園 (例如：原申請5月20日星期六入園，可於一個月內任選一個星期六入園，不需另外申請)。

(中時電子報)