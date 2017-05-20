蝦味先負責人應訊痛哭 稱年紀大不知情
高雄地檢署偵辦裕榮食品公司涉以過期1至3年原料製成「蝦味先」，19日傳喚負責人洪宗喜等8人，洪宗喜痛哭應訊，聲稱年紀大了，管理有疏失，20日凌晨檢方依詐欺、違反食安法罪嫌重大，重金交保500萬元並限制出境出海。
已88歲洪宗喜被從巿調處移送雄檢複訊時，面對媒體追問是否使用過期原料，僅回答「都講過了、都說明過了」。
但據了解，他應訊時一度情緒激動，淚流滿面說，自己年事已高，對公司打理變得力不從心，員工使用過期原料生產蝦味先他不知情，但因原物料採購、儲存等疏忽，造成社會大眾批評、質疑，感到很難過。
(中時)
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