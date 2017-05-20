國中會考社會科 考生：題目中間偏易

國中會考登場，台中居仁國中在考場考生休息室設置解題專區，請學校老師為考生立即解答疑難（馮惠宜攝）。

國中會考20日登場，台中考區秩序大致良好，第一節社會科結束後，考生皆認為考題屬中間偏易，歷史、地理與公民三科分配平均，且多屬活用應用題型，較少有死記就能得分的題目。

考生黃子恩指出，印象最深的一題是以慢跑路徑圖測試直系、旁系與姻親的關係，而另名考生李維林則說，地理圖表題相當多。

考生陳家葦表示，這次考題都必須以課堂上學到的去應用了解才能解答出來，唯一一題需死記的題目是，考國共時期幾個重要年代，如滿洲國建在何年建立；他印象中有一題比較貼近時事題是考空拍機在應用時有無抵觸法令之處，考驗考生對法令面的了解程度。

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