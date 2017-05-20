國中會考社會科 考生：題目中間偏易
國中會考20日登場，台中考區秩序大致良好，第一節社會科結束後，考生皆認為考題屬中間偏易，歷史、地理與公民三科分配平均，且多屬活用應用題型，較少有死記就能得分的題目。
考生黃子恩指出，印象最深的一題是以慢跑路徑圖測試直系、旁系與姻親的關係，而另名考生李維林則說，地理圖表題相當多。
考生陳家葦表示，這次考題都必須以課堂上學到的去應用了解才能解答出來，唯一一題需死記的題目是，考國共時期幾個重要年代，如滿洲國建在何年建立；他印象中有一題比較貼近時事題是考空拍機在應用時有無抵觸法令之處，考驗考生對法令面的了解程度。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。