創下首例，私立高職生葉家宇獲英特爾科學獎

高雄私立中山工商學生葉家宇獲得今年英特爾科學獎三等獎。（教育部提供）

我國參加「2017年美國英特爾國際科技展覽會」，獲得4項大會獎、1項特別獎，成績不若以往亮眼。不過，高雄私立中山工商學生葉家宇獲得三等獎，成為我國第一位高職生在這項世界頂尖科學大賽脫穎而出的學生。

「2017年美國英特爾國際科技展覽會」在美國洛杉磯舉行）」，有79個國家、超過1700位學生、1300件作品參賽，我國則由國立台灣科學教育館選拔13名學生的9件作品參與角逐，成績在今天揭曉，我國獲4項大會獎、1項特別獎，較往年獲得10多個幾項，遜色許多。

科教館館長朱楠賢表示，我國從今年2月舉辦的「台灣國際科學展覽會」中，選拔出優秀學生，由中央研究院院士林榮耀及多位教授進行研究方法、口語表達及國際禮儀等方面培訓後，之後才去參加「2017年美國英特爾國際科技展覽會」。

我國獲獎的學生中，葉家宇、北一女林芮吟、北一女陳怡臻及吳允晴等3組作品獲得獲得大會3等獎；台南女中學生莊沅蓉則獲得美國數學學會3等獎；台北美國學校學生黃得嘉則獲得大會4等獎。

每年英特爾國際科技展覽會，世界各國都派出菁英學生參賽，但今年我國參賽選手葉家宇，是來自南部私立高職的學生，也成為我國第一位高職學生代表台灣參賽並獲獎的學生，能在世界頂尖的高中生中脫穎而出，相當不容易。

葉家宇這次是以「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」作品，獲得大會內嵌式系統科3等獎。這項研究是開發一種新型印製技術，將金屬箔穩固附著於一般紙張上，使一般紙張得以局部導電，進一步應用於電路佈局測試、柔性電路板開發及及教具上，都較傳統製程更便宜、環保及快速。

依我國「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」定，在這次競賽中獲得大會3等獎及4等獎的葉家宇、林芮吟、陳怡臻、吳允晴及黃得嘉等人，除了可獲教育部頒發5萬元獎金外，也可保送大學。

(中時)