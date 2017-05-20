恆春南門之家大火4死，部分住民已返回安置

縣府在南門護理之家一樓設立聯合服務台，由消防、社會、衛生、長照中心人員進駐。（縣府提供）

縣府在南門護理之家一樓設立聯合服務台，由消防、社會、衛生、長照中心人員進駐。（縣府提供）

屏東恆春南門護理之家火警造成4死55傷，89名住民緊急疏散，縣府已在南門護理之家一樓設立聯合服務台，由消防、社會、衛生、長照中心人員進駐，並啟動心理災害重建，提供心理諮商服務，盡快協助長輩安置及平復心情。

原本住在院內的150床住民，4名死亡外，其餘經搶救分別送醫，目前有10人在恆春旅遊醫院住院觀察、恆春基督教醫院15人、南門醫院21人、5人轉永安老人養護中心安置、4人轉往外縣市就醫、2人由家屬帶回。

另外89名長輩狀況穩定，不需住院治療，但後續安置是一大問題，目前恆春基督教醫院已經滿床，永安老人養護中心雖釋出20床，卻缺乏人力照護。縣府評估後，仍以南門護理之家為主要安置地點。

縣府表示，南門護理之家發生火警的二樓已經封鎖，但一樓及三樓經由消防局安檢無虞，電力水力等維生系統供應正常，一樓先安置41名，今日也將陸續將48名住民從日照中心移往三樓安置。

縣府聯合服務站有張貼住民安置狀況表，相關訊息並隨時公佈在縣府長照中心網站，方便家屬查詢，或可洽詢專線：08-7662900，由專人協助服務。

(中時)