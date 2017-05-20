傳陳星爆林奕含同時與台南電子大廠富二代交往

傳陳星爆林奕含也和台南某電子大廠富二代交往。(翻攝自林奕含臉書、補習班網站)

台南地檢署偵辦上吊自殺的女性家林奕含生前是否曾遭補教名師陳星強制性交案，風波愈演愈烈，在林女父母持續發表聲明後，現在又傳出，陳星也透過律師放話，將爆林奕含也同時和台南某電子公司的富二代交往內情，同時也要求檢方把這位前男友列為證人傳喚。

律師鄭深元表示，台南地檢署著手偵辦女作家林奕含案，在他看來，可引用的法條就只有一條妨害性自主罪，而雙方如有發生關係，檢方要查的，也只有強制與合姦兩種，現在女主角死了，其他的證人都是傳聞證據，在沒有主要證據的情況下，傳聞證據很難變成證據。

據了解，台南檢警至目前為止，除了傳喚陳星到案外，也傳喚了林奕含2名高中好友和幾位補習班幹部到案了解，所得到的內容，根本無助於案情突破；另據傳，林奕含的父親林炳煌，也備委3名醫師開立的證明，要佐證林奕含是高三下學期才開始就醫治療精神疾病，但檢警看來，這些證據對案情也毫無幫助。

更扯的是，電視媒體19日還報導了陳星陣容流出的林奕含手寫的原稿「關於我愛你」這首歌詞，要證明林奕含暗戀陳，據傳陳星已把林奕含送給他的情書及禮物，全部交給律師，更把當年他和林奕含在台北喜來登飯店談分手細節也告訴律師，以備將來在偵查庭中回應女方雙親的指控。

針對雙方的放話，台南地檢署仍以案情偵查到一段落才會對外說明回應，但襄閱主任檢察官陳建弘強調，目前檢方未收到雙方當事人的任何聲明，無法解讀傳聞真假，林炳煌好友立委林俊憲則怒罵陳星太奸詐了，他會和林炳煌、律師討論未來如何在偵查庭上攻防。

(中時)