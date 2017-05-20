曹錦輝自責分率1.29 幸運拿首勝

曹錦輝今9局球隊落後時登板，投出3上3下。(資料照 翻攝曹錦輝粉絲後援會臉書)

(11:30補充曹錦輝今年成績)效力於大西洋聯盟長島鴨的曹錦輝今球隊對上薩默塞特愛國者，曹錦輝在9局上登板，順利投出3上3下，下半局球隊也吹起反攻號角，一口氣攻下3分逆轉戰局，終場以4比3拿下勝利，曹錦輝拿下本季在獨立聯盟首勝。

曹錦輝今年轉戰大西洋獨立聯盟，前役代班終結者拿下首個救援點，今天球隊前8局1比3落後，曹錦輝在9局登板，面對3個人次飆出1次三振，投出三上三下。

隊友則在最後半局，靠著4支安打串聯，一口氣攻下3分逆轉戰局奪下勝利，曹錦輝順利拿下本季首勝。曹錦輝至今出賽7場，都是投1局，7局被敲6安打，4三振、3保送，失1分，自責分率僅1.29。

(中時電子報)