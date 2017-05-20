有影》又是陽冠威 這回沒收隊友美技

接到外野回傳球瞬間(圖)，陽冠威才想到要踩一壘。(翻攝Youtube)

看到這個守備，富邦悍將總教練葉君璋也笑了。(翻攝Youtube)

有影》富邦悍將一壘手陽冠威，守備經驗不足，浪費高國輝的美技，錯失雙殺機會。(翻攝Youtube CPBL頻道)

富邦悍將昨晚作客桃園球場，兩隊在細雨中苦戰，先發一壘手陽冠威繼上次烏龍球後，再次演出驚奇戲碼，這回是沒收隊友高國輝的美技，讓桃猿躲過雙殺。

昨晚3局下，桃猿郭嚴文敲安打上一壘，王柏融擊出左外野飛球，高國輝接殺後，長傳到一壘，想抓離壘過遠的郭嚴文。從影片中看來，球比人快到，但兼差一壘手的陽冠威，先接球才大步踩一壘，錯失雙殺機會。

當時畫面先帶到富邦悍將的休息室，總教練葉君璋在休息室笑了出來；高國輝面朝天空，看似無奈；陽冠威則是有點尷尬的苦笑。

(中時電子報)

高國輝無奈看向天空。(翻攝Youtube)