遵照豬哥亮遺願赴美 謝金燕機上舉動讓人心疼
秀場天王豬哥亮15日辭世，演藝圈一代傳奇落幕讓外界不勝唏噓，子女們連日在靈堂前守候悼念，女兒謝金燕遵照父親遺願，在台灣時間21日（紐約時間20日）在紐約花蓮慈惠堂演出，謝金燕18日現身桃園機場時，低頭不語、模樣憔悴，與謝金燕搭乘同班機的乘客直擊她機上舉動，模樣讓人心疼。
謝金燕日前發聲明指出，豬哥亮生前表示，能參與慈惠堂紐約活動是非常大的福報，她也將完成父親遺願，如期完成表演，她強忍喪父之痛，錯過豬哥亮頭七，18日低調現身機場，整個人瘦了一圈，身型消瘦許多，儘管頭戴帽、戴著黑色口罩，仍難掩憔悴。
謝金燕面對提問低頭不語，直到登機前才向媒體說「謝謝，辛苦你們了」，根據《自由時報》報導，與謝金燕搭乘同班機的乘客指出，她眼睛紅腫，全程都沒摘下帽子，唯有吃飯時才拿下口罩，而謝金燕在航程中幾乎沒有離開座位，起飛後就疲累得在座位上睡覺，也讓外界心疼她近日為父親後事奔波。
(中時電子報)
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