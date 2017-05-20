笨嫌丟毒反露餡 遭警當場查獲

賴嫌邊跑邊丟毒品，成為鐵證，當場被逮補。（柯宗緯翻攝）

最後敵不過警方追緝，當場被逮補回局裡。（柯宗緯翻攝）

高雄市36歲賴姓男子，日前行跡鬼祟在三民區察哈爾二街7巷一棟大廈前，哈爾濱所員警巡邏見狀上前盤查，未料賴男心裡有鬼，見到警方靠近，立刻逃竄到該大樓，並沿路將身上毒品邊跑邊丟，最後敵不過警方追緝，當場被逮補回局裡。

17日當天一早9點，哈爾濱所警員李佳衛、黃崇瑋、黃鈺荃、張文才、張漢光於巡邏時行經三民區察哈爾二街7巷，查獲賴嫌為毒品現行犯，當場將賴嫌帶返所偵辦，查扣毒品安非他命1小包及施用工具1組，逮捕後將賴嫌帶返所偵辦，全案以毒品危害防制條例移送法辦。

賴嫌到案後坦承，多年來都有施用毒品的習慣，當日因有吸食毒品才會怕遭到警方查緝，沒想到正從住所外出後真的遇到警察，只好逃進大廈為了避免警方查緝，但還是躲不過警方，賴男供稱其毒品是向新興區一名綽號「文仔」的男子所購買的，但不知道他的聯絡方式。所長陳孟兒亦讚許員警勤務上的落實，才可以順利將毒品人口一網打盡。

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(中時)