高雄大遠百 韓國京畿道物產展即起登場

高雄大遠百韓國京畿道物產展即起登場。（柯宗緯攝）

高雄大遠百即日起至5月30日，於9樓活動會場舉辦「2017韓國京畿道物產展」，現場除引進韓流偶像們代言特色食品及人氣代購商品外，還有來自韓國的各式泡菜大賞。

開幕活動中難得邀請到韓國國寶級泡菜大師-金巡秄蒞臨現場實演教學，率領所有與會貴賓一同製作象徵韓國美食的宮廷泡菜，並與現場民眾分享新鮮直送的美味，即日起至5月24日還推出HAPPY GO卡友消費來店禮，當日於現場單筆消費滿1000元同卡號發票即可兌換韓式泡菜甕或韓式陶鍋乙個。

今天開幕當天特別邀請到aT韓國農水產食品流通公社首爾京畿區本部出口流通部韓巡鐵部長、韓國京畿道區廳尹文植主務官、大韓民國泡菜協會金巡秄會長及韓華國際李秉權社長蒞臨參與盛大開幕。

京畿道位於韓國半島的西部中央地區，自古以來就是韓國經濟、文化和政治的中心，歷史文物和近現代史的遺跡遍佈全道；從三國時代的百濟、高麗乃至朝鮮，均以京畿道為首都，近千年來長盛發達。

高雄大遠百「2017韓國京畿道物產展」精選韓國京畿道的美食商品，京畿道是韓國物產最大出口地，物產豐富，包含來自京畿道的海產乾物、果醋等，其中亦不乏韓國樂天超市熱銷商品像是憤怒鳥堅果各式口味限量登場；對喜愛韓國美食的民眾來說是一個難得的機會。

若想吃到熱呼呼的韓式料理，高雄大遠百9樓活動會場也邀請達人美味實演，不管是辣炒年糕、現做泡菜冬粉、現烤魚餅、鐵板魷魚等任君選擇，還有海味小菜、小蝦乾、墨鬥魚乾、韓式辣醃小螃蟹、辣墨魚絲和明太魚乾等各式琳瑯滿目的即食零食，現場更有韓國人飯桌上必備小菜之一的扇貝醬、章魚醬、墨魚醬和國人難得品嚐到的螃蟹醬等道地美食，吸引不少民眾特地前來嚐鮮。

活動期間當日於九樓活動會場消費滿3000元以上即贈限量「韓式雙人筷子組」，滿6000元以上贈泡菜甕(大)或韓式烤盤二選一，數量有限，送完為止。

「2017韓國京畿道物產展」熱銷的商品，則包含有真空包裝的高麗人蔘雞湯與人蔘鮑魚粥，鮮甜的雞湯與滑順的口感，吸引不少民眾選購，其中像是人蔘雞粥10入禮盒特價1000元，是現場最暢銷的品項。

此外，獨家引進的微波加熱食品-蔬菜拌飯、烤肉飯、炸醬飯、炒碼飯、辣牛肉湯、黃太魚海芽湯…等，方便的美食亦吸引不少民眾購買。

另外，為讓民眾體驗道地韓國文化，特別邀請Pepper機器人擔任一日店長，於5月21日、30日蒞臨九樓活動會場和民眾互動並大秀韓語；另外，於週末假日舉辦「韓國面具彩繪DIY」、「韓國傳統民俗-投壺趣味賽」等體驗活動，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉！

(中時)