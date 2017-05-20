NBA》狂電44分！ 騎士東區冠軍賽2連勝

詹姆斯繼續展現無人能擋的強勢攻守，塞爾提克只能等著被宰。(美聯社)

沒想到東區決賽竟變這麼難看！騎士20日再把客場當主場來打，靠著「三巨頭」詹姆斯、洛夫與厄文攜手轟下73分，騎士終場130比86狂電塞爾提克，除拿今年季後賽10連勝，也是季後賽跨季13連勝，看來又要橫掃對手了！

就跟首役翻版一樣，塞爾提克首節就遭對方痛宰，首節騎士命中率高達6成，身為地主的塞爾提克僅2成86，打到第2節，塞爾提克信心更徹底崩盤，上半場結束，竟以31比72大幅落後，也讓騎士創下季後賽史上最大半場勝分紀錄。

原本的紀錄是1987年4月26日活塞在季後賽面對子彈隊(巫師前身)，上半場打完取得76比36領先，相隔40年時間，這項紀錄終被騎士打破，更讓塞爾提克難堪的是，他們上半場僅拿31分，比起騎士第1節得分還少1分。

甚至塞爾提克主將「小刺客」艾塞亞湯瑪斯也在上半場快結束時，不慎拉傷右臀提前退場治療，等同宣告塞爾提克提前投降，可是騎士仍不手軟，始終維持40分以上領先差距，直到第3節還剩1分多鐘，才把所有主力換下場休息。

「小皇帝」詹姆斯再拿全能數據，投18中12，貢獻30分、7助攻、4籃板、4抄截與3火鍋，連8場季後賽得分破30，厄文也有23分，「愛神」洛夫21分、12籃板，三巨頭末節都沒上場，提前準備22日回到自家主場的第3戰。

塞爾提克以菜鳥前鋒傑倫布朗19分最高，布雷德利13分，荷福德11分，艾塞亞湯瑪斯受傷退場前，打了17分35秒，6投0中，僅靠罰球拿到2分，另有6助攻、3籃板，整體狀態更加低迷，第3戰能否上場更屬未知數。

(中時電子報)