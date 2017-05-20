MiLB》張育成雙響炮 擺脫近期低潮
效力印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)的張育成，開季曾展現長打火力，近期卻陷入打擊低潮，打擊率跌破兩成，不過前役暌違17天再度開轟，今球隊面對洛磯隊2A(哈特福山羊)繼續維持手感，轟出單場雙響炮，可惜球隊7比8輸球。
張育成季初曾連3戰開轟，展現火燙手感，但近期卻陷入打擊荒，此役賽前，近10戰33打數卻僅出現4安，打擊率僅1成21。
此役張育成擔任球隊先發游擊手扛下第3棒，首局在第二棒隊友開轟後，張育成也把握機會轟出陽春炮，第4棒也開轟，上演「背靠背靠背」連3打者開轟。
可惜對方打擊更加猛烈，雖然第5局張育成再度開轟，可惜球隊最終還是以7比8輸球，張育成此役5打數2安打，本季全壘打來到9支，打擊率升至1成97。
(中時電子報)
關鍵字：張育成
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