MiLB》張育成雙響炮 擺脫近期低潮

張育成今轟出單場雙響炮，本季第九轟出爐。（資料照 克里夫蘭印地安人隊提供)

效力印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)的張育成，開季曾展現長打火力，近期卻陷入打擊低潮，打擊率跌破兩成，不過前役暌違17天再度開轟，今球隊面對洛磯隊2A(哈特福山羊)繼續維持手感，轟出單場雙響炮，可惜球隊7比8輸球。

張育成季初曾連3戰開轟，展現火燙手感，但近期卻陷入打擊荒，此役賽前，近10戰33打數卻僅出現4安，打擊率僅1成21。

此役張育成擔任球隊先發游擊手扛下第3棒，首局在第二棒隊友開轟後，張育成也把握機會轟出陽春炮，第4棒也開轟，上演「背靠背靠背」連3打者開轟。

可惜對方打擊更加猛烈，雖然第5局張育成再度開轟，可惜球隊最終還是以7比8輸球，張育成此役5打數2安打，本季全壘打來到9支，打擊率升至1成97。

(中時電子報)