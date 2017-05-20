川普首次外訪 第一站沙烏地阿拉伯

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)今搭乘空軍一號出發，進行上任後首次外訪，川普打破了過去歷屆美國總統慣例，首次外訪不拜訪北美洲國家，而是5個中東和歐洲國家。

根據美國ABC新聞網，川普和美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania)週五下午從華盛頓特區安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)搭乘空軍一號出發，前往外訪第一站沙烏地阿拉伯。川普首次出訪打破了過去5任總統的慣例，沒有造訪加拿大或墨西哥，而是將拜訪沙烏地阿拉伯、以色列、義大利、梵諦岡和比利時。

一名美國官員本月初表示，川普首先拜訪沙烏地阿拉伯相當具有意義，因為該國是伊斯蘭教兩大勝地─麥加(Mecca)和的麥地那(Medina)的所在地。該官員說雖然有些人企圖將總統塑造成某種形象，但川普試圖透過外訪化解這個偏見，這也是許多伊斯蘭教世界的領導人試圖做的事情。

天主教世界領袖教宗方濟各(Pope Francis)上周末也表示，當川普造訪梵諦岡時，他會屏除先入為主的偏見來接見川普，儘管兩人在移民、全球暖化等議題上有截然不同的看法。

川普在這次外訪中也將拜訪北大西洋公約組織(NATO)成員國的領導人，並且參加G7峰會。川普在行程前還不忘上推特宣布此行的重心，他說：「正準備我重大的外訪，我會堅持維護美國利益─這就是我想做的！」

(中時電子報)