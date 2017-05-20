蔡就職週年神隱 郝龍斌：無話可說!
總統蔡英文今就任滿週年，日前府方取消了519媒體茶敘，也沒有週年記者會引起議論，國民黨副主席郝龍斌今被媒體問及對此事的看法，表示:「這就跟她取消元旦文告一樣，無話可說！」。
郝龍斌說，蔡英文不想聽人民的不滿意見，也不知道要如何為自己的施政亂像辯解，因此只好冷處理然後神隱，希望蔡能在神隱期間沉澱一下，好好檢討自己的責任和錯誤。
不過，郝龍斌也認為，蔡總統昨天的神隱，可能是更怕被問到阿扁趴趴走給她難堪和為難的回應，郝也反問，如果一個現任總統被一個貪腐卸任總統逼到神隱，是要如何繼續領導國政？
(中時電子報)
文章來源：郝郝斌臉書
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