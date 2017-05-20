LPGA》妮妮Kingsmill又淘汰了 龔怡萍獵鷹衝T3

龔怡萍升至並列第3，最後兩輪全力終結9年冠軍荒。(美聯社冠軍荒)

總獎金130萬美元的Kingsmill錦標賽，今(20)打完第2回合後，取總桿平標準桿142桿(含並列)共73位選手，進入最後兩輪決賽。台灣6女將龔怡萍與徐薇淩2人晉級，龔以134桿(-8)躍居並列第3，徐139桿(-3)並列第25。

首輪揮出77桿的曾雅妮，次輪只揮出74桿，以151桿連續3年無緣晉級，同時吞下連續5場淘汰。新人錢珮芸1桿之差飲恨出局，李旻與程思嘉分別以145桿與150桿被淘汰。

此戰全力「保后」的世界第1高寶璟，連兩天揮出67桿，與龔怡萍等人並列第3，這場比賽有機會成為新「球后」世界第2柳蕭然，次輪交出67桿，以137桿躍居並列第10，世界第3艾莉雅同樣交出67桿，以139桿升至並列第25。

近2、3年愈打愈好的龔怡萍，去年獲得4場前10，是當季表現最好的台灣女將；Kingsmill錦標賽打完第2輪衝至並列第3，成為台灣女將本季第1次有希望爭冠。

她次輪從第10洞出發，前9洞打出33桿(-2)，後9洞表現更加出 色，於第6洞4桿洞第2桿直接擊球進洞，獵到個人今年第1隻老鷹，打出1鷹3鳥2柏忌33桿(-3)，這輪飆出66桿，排名從首輪並列第8，升至並列第3，最後兩輪爭奪2008年韓亞銀行錦標賽以來首冠與LPGA第5冠。

湯普森領先3桿獨走，最後兩天爭本季首冠。(美聯社資料照)

四月全日空高球賽因移球被罰4桿、最終在延長賽敗給柳蕭然的美國女將湯普森，這場比賽前兩輪展現冠軍相，連兩天交出65桿，以領先3桿的130桿(-12)獨走，另1位美國好手皮勒133桿位居第2。

(中時電子報)