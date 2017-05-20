2017全球反孟山都行動 守護台灣成無基改島國

以遊行方式說明理念。（趙雙傑攝）

主婦聯盟基金會今日在台北公館商圈發起2017全球反孟山都行動。（趙雙傑攝）

主婦聯盟基金會今日在台北公館商圈發起2017全球反孟山都行動，現場以遊行方式說明理念，希望大家一同關心基改食品對人體健康、社會與生態環境的影響，守護台灣成為無基改島國。

(中時)