神岡裸身大盜落網 掰神明指示「打赤膊」
台中市神岡、大雅區近日頻傳車輛財物失竊，警方根據受害人提供的監視器，發現竊嫌犯案時皆赤裸上半身，右上臂的五毒刺青特徵明顯，鎖定38歲陳男涉有重嫌，昨趁陳返家時逮捕歸案。員警原以為陳生性怕熱，不料陳嫌竟稱「打赤膊行竊」是受神明指示，訊後依竊盜罪嫌，移送台中地檢署。
台中市神岡、社口、大雅分駐所本月13至19日間，共受理9件財物失竊案，估計被害人共損失40萬元。警方鎖定轄內治安顧慮人口陳男，神岡所長謝俊男昨調度警員陳書程、林俊佑前往陳住處埋伏，上午10時許發現陳駕車返家，上前逮捕。
警方在陳車內搜出大量贓物，一開家門，住處猶如專收二手物的「古物商」，從客廳、房間起獲車用音響、車牌、工具箱、錄影鏡頭、監視器主機、無線電對講機、天線、保險箱等，陳坦承全都是偷來的。
警訊時，陳供稱，隱隱約有神明聲音指示他「出去做案，不要穿上衣！」他認為這樣比較不會被發現。警方調查，陳行竊地點包括轄內路旁汽車、待售中古車、汽車修配廠、貨運行、住家等處。
陳無所不偷，尤其專門鎖定忘鎖車門車輛，先拉車門把手，發現沒鎖，就拿工具拆卸，以螞蟻搬家手法，將車內財物、值錢的電子設備拆回家。
陳嫌坦承，偷來的現金都已花用殆盡，至於電子設備器材沒有管道可以變賣，都堆放在家裡。目前共有9名被害人報案，但警方根據起獲的贓物、路口監視器研判「應有10餘件竊案」，呼籲被害人出面指認，並認領遭竊財物。
經查陳男前科累累，曾犯下毒品、兒少、竊盜、公共危險、妨害性自主等罪，員警訊時笑稱「陳簡直是吞下刑案全餐，剩槍砲案沒吃。」入監5年多，剛剛出獄又四處行竊，全案訊後依竊盜罪嫌，移送台中地檢署。
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(中時)
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