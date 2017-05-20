陸媒呼喚小英：一天不答卷 一天沒安寧
中共黨媒環球時報20日刊出社評《蔡英文，祖國喊你快點交答卷！》，指蔡英文上台已一年，但有關有關九二共識的答卷卻遲遲未交。該社評說，這是台灣當局必須回答的一道題，標準答案只有一個，模棱兩可的回答，似是而非的解釋，都是不可能及格的。蔡英文執政一天，一天不回答，就不會有一天的安寧。
該社評指出，蔡英文拖延答題是想拖出一個「緩衝期」，她不敢與大陸正面對抗，又要為「台獨」贏得時間，想營造出一種「中間環境」，既維持現狀，降低國民黨執政期間兩岸交往的熱度，又不致引發激烈動蕩。一年來，蔡英文東拉西扯，試圖聯美、親日，為其與大陸搞「冷和平」的策略拚出一點空間。無奈大陸堅守「九二共識」，併發揮自身強大的全球影響力，爭取了更多的國際支持，進一步壓縮了「台獨」的空間。
社評表示，沒有對「九二共識」的正確回答，就沒有共識的基礎；一年來，兩岸經貿動力迅速減緩，台灣經濟進一步邊緣化，台灣和海外投資人停步觀望。所謂的「轉型政策」、「新創新計劃」和「新南向政策」，由於得不到大陸支持，正逐漸脫離由大陸經濟引領的亞太地區產業鏈與市場的重構，很快就可能會變成瞬間被大浪吞沒的小舢板。
社評稱，蔡英文及其民進黨走到如此困頓的地步，是大陸保持戰略定力、堅守「九二共識」的必然結果，更是全球化大潮席捲而來的必然結果。
社評表示「九二共識」絕不是一個可有可無的要求，也絕不可能成為一個被擱置的要求，這是台灣當局必須回答的一道題。標準答案只有一個，模稜兩可的回答，似是而非的解釋，都是不可能及格的。
該文強調，「你永遠無法叫醒一個裝睡的人」。對於「台獨」死拼下去的結局，蔡英文是明白的，但這條破船，注定只能是上得去、下不來。兩岸人民不能容忍「台獨」把台灣幾代人積攢的「家底」拚得個精光，現在，該給蔡英文設置一個答題時間表了。
(旺報)
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