國中教育會考今明舉行 中投區到考率99.17％
106年國中教育會考今、明兩天登場，中投考區在33所高中職考場舉行，今天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，明天考自然、英語閱讀及英語聽力。
承辦中投區試務工作的清水高中指出，全部考生為37649位，截至第一節社會科考試為止，共有311位考生缺考，37338位考生到考，到考率為99.17%，考試秩序大致良好，並無傳出重大違規事件。
清水高中校長賴昭呈指出，本次會考原設有50間特殊試場，接近考試日這兩、三天又接到幾位個案申請，臨時增加特殊試場到57間，希望能讓身心障礙或突發傷病的考生均能順利應試。
賴昭呈表示，考生的特殊需求很多樣，試務人員均盡心盡力協助處理，例如提供放大試題本及答案卡、點字試題本，使用語音報讀、口述作答或延長考試時間等需求。
(中時)
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