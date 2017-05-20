因應一例一休 童玩節工讀生改兩班制
2017宜蘭國際童玩藝術節工讀生甄試在今天（20日）舉行，有493名大專院校學生、高中應屆畢業生報名，今年園區開放時間延長到晚間8時30分，工讀生將改為早班、晚班的兩班制，以因應政府「一例一休」政策，工讀生錄取人數也比去年增加103人。
童玩節從7月1日登場，為期44天，今天與明天是工讀生甄試，有筆試、體能測驗、口試等3關，錄取人數為386人，月薪是2萬1124元，工讀44天約可獲得3萬餘元的薪資，錄取名單在6月9日公布。
今年童玩節招募園區服務人員、園區場管人員、媒宣工作人員、演出組工作人員、宿舍服務人員、外語隨隊工作人員等6組，在體能測驗上，考生須以兩人三腳為一組，完成今年童玩節主題「穿越時空歷險記」立體拼圖，男生須150秒內完成，女生是180秒內。
佛光大學學生陳威憲說，體能測驗非常有挑戰性，希望可以成為童玩節工讀生，增加工作經驗。文化大學學生許雅涵與考上暨南大學的李予晴，都曾是蘭陽舞蹈團的團員，也在童玩節園區演出，對童玩節有一份特殊的情感，2人都希望可以用工讀生身分參與童玩節。
宜蘭縣文化局長李志勇表示，工讀生一直以來都在童玩節中扮演重要的角色，今年很多人關心一例一休的問題，所以工讀生會分為兩班制，以符合勞基法的規定，希望工讀生在園區工作時，也能度過愉快的夏天。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。