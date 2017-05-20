因應一例一休 童玩節工讀生改兩班制

童玩節將在7月1日登場，今年的體能測驗是立體拼圖，拼圖共有6面，考生隨機抽出一面後以2人一組方式共同完成拼圖。（李忠一攝）

2017宜蘭國際童玩藝術節工讀生甄試在今天（20日）舉行，有493名大專院校學生、高中應屆畢業生報名，今年園區開放時間延長到晚間8時30分，工讀生將改為早班、晚班的兩班制，以因應政府「一例一休」政策，工讀生錄取人數也比去年增加103人。

童玩節從7月1日登場，為期44天，今天與明天是工讀生甄試，有筆試、體能測驗、口試等3關，錄取人數為386人，月薪是2萬1124元，工讀44天約可獲得3萬餘元的薪資，錄取名單在6月9日公布。

今年童玩節招募園區服務人員、園區場管人員、媒宣工作人員、演出組工作人員、宿舍服務人員、外語隨隊工作人員等6組，在體能測驗上，考生須以兩人三腳為一組，完成今年童玩節主題「穿越時空歷險記」立體拼圖，男生須150秒內完成，女生是180秒內。

佛光大學學生陳威憲說，體能測驗非常有挑戰性，希望可以成為童玩節工讀生，增加工作經驗。文化大學學生許雅涵與考上暨南大學的李予晴，都曾是蘭陽舞蹈團的團員，也在童玩節園區演出，對童玩節有一份特殊的情感，2人都希望可以用工讀生身分參與童玩節。

宜蘭縣文化局長李志勇表示，工讀生一直以來都在童玩節中扮演重要的角色，今年很多人關心一例一休的問題，所以工讀生會分為兩班制，以符合勞基法的規定，希望工讀生在園區工作時，也能度過愉快的夏天。

(中時)