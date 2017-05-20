遭護樹團體抗議 柯P：生物多樣性

大巨蛋護樹志工今早趁台北市長柯文哲出席活動時到場抗議，場面一度混亂。（張立勳攝）

台北市長柯文哲被突如其來的抗議嚇了一跳，不過他認為遠雄按規定移樹，市府也總要依規定走。（張立勳攝）

北市府日前同意遠雄提出的大巨蛋樹木移植計畫，護樹團體到場抗議，移樹工人甚至多次與護樹志工發生衝突，台北市長柯文哲今早參與「2017台北自然生態保育活動」，松菸公園催生聯盟召急人游藝突然衝向柯文哲面前大喊「還要移樹嗎？」，現場一度混亂，在警方制止下，將游藝和同行抗議民眾帶離。

5月22日是國際生物多樣性日，北市府今以「聲音與生物多樣性」為主題舉辦活動，透過年度盛會與市民近距離互動，展現推動生態保育的成果，不料，活動剛開始，游藝與同行護樹志工突然拿海報衝進會場，要求柯文哲停止遠雄移樹，場面一下子陷入混亂，負責主持的台北市議員簡舒培則在旁緩頰說，相信柯市長已經聽到你們的聲音。

柯文哲表示，太突然有嚇一跳，不過移樹有SOP，市府也會緊盯遠雄，如果對方有遵守SOP又不允許移樹，這令市府滿為難的，如果都已訂下規則，對方遵守SOP該怎麼辦？法律、規則訂出來，總要照規則走。

最近護樹團體抗議如影隨行，外界認為主要目的不希望蓋大巨蛋，柯文哲說，沒辦法啊，大巨蛋的確是問題，搞成這樣了，怎麼處理？

柯文哲身邊警力也抗議頻繁增加，柯文哲則說，這沒辦法，這就是「生物多樣性」，大巨蛋我也不喜歡蓋，但要找到一個法律上的理由，現在等遠雄要進來走環評、都審，如果遠雄都照規舉走，要怎麼辦？你也沒辦法。

(中時)