遭護樹團體抗議 柯P：生物多樣性
北市府日前同意遠雄提出的大巨蛋樹木移植計畫，護樹團體到場抗議，移樹工人甚至多次與護樹志工發生衝突，台北市長柯文哲今早參與「2017台北自然生態保育活動」，松菸公園催生聯盟召急人游藝突然衝向柯文哲面前大喊「還要移樹嗎？」，現場一度混亂，在警方制止下，將游藝和同行抗議民眾帶離。
5月22日是國際生物多樣性日，北市府今以「聲音與生物多樣性」為主題舉辦活動，透過年度盛會與市民近距離互動，展現推動生態保育的成果，不料，活動剛開始，游藝與同行護樹志工突然拿海報衝進會場，要求柯文哲停止遠雄移樹，場面一下子陷入混亂，負責主持的台北市議員簡舒培則在旁緩頰說，相信柯市長已經聽到你們的聲音。
柯文哲表示，太突然有嚇一跳，不過移樹有SOP，市府也會緊盯遠雄，如果對方有遵守SOP又不允許移樹，這令市府滿為難的，如果都已訂下規則，對方遵守SOP該怎麼辦？法律、規則訂出來，總要照規則走。
最近護樹團體抗議如影隨行，外界認為主要目的不希望蓋大巨蛋，柯文哲說，沒辦法啊，大巨蛋的確是問題，搞成這樣了，怎麼處理？
柯文哲身邊警力也抗議頻繁增加，柯文哲則說，這沒辦法，這就是「生物多樣性」，大巨蛋我也不喜歡蓋，但要找到一個法律上的理由，現在等遠雄要進來走環評、都審，如果遠雄都照規舉走，要怎麼辦？你也沒辦法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。