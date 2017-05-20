亞青少田徑賽 女子鉛球郭佩妤獲銅

第二屆亞青少田徑賽在泰國曼谷登場，小將郭佩妤在女子鉛球項目獲得銅牌，為中華隊開出好彩頭。(中華田協提供)

第二屆亞洲青少年田徑賽20日在泰國曼谷蘇帕拉查賽體育場展開較勁，首先登場的是女子鉛球項目，就讀國立屏北高中的郭佩妤，擲出個人最佳15公尺66成績，僅次於中國大陸兩位選手，獲得銅牌，替中華隊開出好彩頭。

身高174公分的郭佩妤，這是她第二次出國比賽，去年土耳其世界中學田徑錦標賽，郭佩妤以初生之犢不畏虎的精神拿到生涯第一面國際賽銅牌。此次再次出國參賽，少了羞澀的臉龐，第二次即擲出15公尺01，最後一次(青少年比賽擲部都只有4次機會)奮力擲出15公尺66，改寫個人最佳15公尺53，但來自中國北京的于天笑以17公尺51輕鬆摘金，山東石宏梅以1公分之差飲恨居銀。

亞青少田徑賽，郭佩妤(右)在女子鉛球摘銅。(中華田協提供)

郭佩妤賽後表示，國中一年級被教練挑選進入田徑隊，或許是身材條件合適，一開始接觸就是鉛球項目，雖然訓練時有些枯燥，但去年到土耳其比賽之後視野大開，和全世界同年齡層的選手銅場比賽，那種感覺太好了，這次看到兩位對岸選手擲出的成績非常吃驚，回國後將加強訓練，期許自己有朝一日也能站上世界頂尖舞台為國爭光。

原本奪金呼聲最高的男子100公尺好手，中華隊此次隊長魏泰陞，在預賽起跑後30公尺右大腿舊傷復發，沒能跑進決賽，實為可惜。

(中時電子報)