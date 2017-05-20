又見雷公槍 台灣魔芋現蹤
「好特別的『雷公槍』！」繼18日南投縣竹山鎮1處菜園出現兩朵疣柄魔芋佛焰苞，信義鄉地利村林道旁，19日也冒出另種魔芋，經專家鑑定，確認為本島原生魔芋中花株最迷你的「台灣魔芋」。
魔芋屬天南星科植物，對該類植物頗有研究的楊智凱及洪志遠表示，魔芋的佛燄苞花序一般被民間稱為「雷公槍」，因成形迅速、在極短時間內突然從地面竄出，常被吠影吠聲而衍生傳奇故事。
楊智凱說，台灣有4種魔芋，分別為台灣魔芋、密毛魔芋、疣柄魔芋和東亞魔芋；它們都長有地下塊莖，在養分充足時會先竄佛燄苞花株，再從附近長出葉株。
密毛魔芋的花株可達2公尺以上，水里鄉甚至曾發現過2.5公尺以上的巨無霸；18日出現於7旬阿嬤蘇捷菜園中、《中國時報》獨家披露的疣柄魔芋，則是4種魔芋中花冠最大者，寬可達40公分，相當於臉盆尺寸。
至於昨天出現在地利這株魔芋，花株較為矮小，高約48公分左右，經鑑定為全球台灣僅有的特有種「台灣魔芋」。它們通常分布在北迴歸線以南，這次出現在濁水溪以北，顯得相當特別。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。