又見雷公槍　台灣魔芋現蹤

信義鄉地利村出現台灣魔芋，因長相特殊俗稱「雷公槍」。（沈揮勝攝）

台灣魔芋的佛燄苞花序及其旁邊伴生的葉株。（沈揮勝攝）

前天(18日)出現在竹山的疣柄魔芋。（沈揮勝攝）

「好特別的『雷公槍』！」繼18日南投縣竹山鎮1處菜園出現兩朵疣柄魔芋佛焰苞，信義鄉地利村林道旁，19日也冒出另種魔芋，經專家鑑定，確認為本島原生魔芋中花株最迷你的「台灣魔芋」。

魔芋屬天南星科植物，對該類植物頗有研究的楊智凱及洪志遠表示，魔芋的佛燄苞花序一般被民間稱為「雷公槍」，因成形迅速、在極短時間內突然從地面竄出，常被吠影吠聲而衍生傳奇故事。

楊智凱說，台灣有4種魔芋，分別為台灣魔芋、密毛魔芋、疣柄魔芋和東亞魔芋；它們都長有地下塊莖，在養分充足時會先竄佛燄苞花株，再從附近長出葉株。

密毛魔芋的花株可達2公尺以上，水里鄉甚至曾發現過2.5公尺以上的巨無霸；18日出現於7旬阿嬤蘇捷菜園中、《中國時報》獨家披露的疣柄魔芋，則是4種魔芋中花冠最大者，寬可達40公分，相當於臉盆尺寸。

至於昨天出現在地利這株魔芋，花株較為矮小，高約48公分左右，經鑑定為全球台灣僅有的特有種「台灣魔芋」。它們通常分布在北迴歸線以南，這次出現在濁水溪以北，顯得相當特別。

(中時)