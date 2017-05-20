520決戰登場 郝批蔡「應該在家好好反省！」
國民黨魁投票戰正式開始！今天上午9時許，國民黨主席候選人郝龍斌抵達基隆市黨部投票所，支持者眾也夾道歡迎。郝在投完票後受訪時，針對今天也是蔡英文就職周年，他表示「她民調低是正常的，今天應該在家好好反省！」
郝龍斌表示：「蔡英文執政1年以來，包括一例一休、前瞻計畫、進口核災食品，年改導致軍公教鬥爭，每1項都明顯違背民意，搞得現在民怨沸騰，她今天不出來是對的，她應該好好深自檢討反省！」
「蔡民調低是預期中的事」郝龍斌一派輕鬆地說，她要檢討為什麼會台灣帶到這個地步，為什麼當總統可以當到所有人不滿。
今天是國民黨主席的正式投票日，對於自己的選情，郝龍斌說：「這次因為有6名候選人，參選過半機率雖然不大，但自己絕對有信心進入第2輪投票。」
郝龍斌也語帶玄機地稱，「許多黨員祝他心想事成，我想大家也都知道我心裡在想什麼」，今天選舉看到這麼多名黨員同志出來踴躍投票，從大家對黨的關心支持，可以看出國民黨未來的力量，希望大家站出來支持中道的候選人。
國民黨黨主席選舉今天上午正式開始，共有6位參選黨主席角逐競爭，是歷年來候選人最多的一次。根據民調顯示，目前為止呈現出三強鼎立局勢，也就是洪秀柱、吳敦義、郝龍斌3位保持領先。
(中時)
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