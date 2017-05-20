侯漢廷：太陽花後的民主淪以暴制暴
新黨新思維中心主任侯漢廷今天在臉書撰寫「台灣政壇令人悲痛」一文，指出自懂事以來，綠執政，藍反對；藍執政，綠反對。在野黨理論上是監督政策，但更多時候的比例只是反對執政者有政績，或者反對執政者撈錢損害自己的利益。侯漢廷感嘆，一屆做完，下屆砍掉重練。殲敵為先，民生最後，「太陽花後的民主逐漸淪為以暴制暴，如何不令人憂心。」
侯漢廷指出，時代力量曾表示藍綠在國會打架不是人民要的國會，「但過去民進黨打了八年，黃國昌也認為正義。」就像佔領立院一樣，明明非法。綠的闖藍的成為合法正當，藍的自然群起效法。衝撞、佔領、打架，最後一事無成。侯漢廷直言，講好聽是為人民把關，擋下惡質政策 。但是，在涇渭分明的台灣社會，講得清嗎？沒有一絲政治惡鬥成分在嗎？
侯漢廷提及過去八年，大家把馬英九罵垮了，建立一套對政治人物的高標準與對反抗運動的低標準，對防制政府濫權自是好事。但繼位者自己能承擔這個標準嗎？
侯漢廷舉例，2008年馬英九執政百日，獨派社團發起倒馬運動，蔡英文說馬英九執政百日已犯下不可挽回的錯誤，今年蔡英文卻說不要用一百日來評斷個人成敗。2009年馬英九執政週年，民進黨發動嗆馬大遊行，訴求ecfa要公投、台獨建國，現今ecfa又概括接受，台獨納入公投法也不敢了。「每一年，民進黨都搞遊行，結果今年，蔡英文說人民沒有耐心。」
侯漢廷表示，民調顯示出人民對蔡總統與民進黨滿意度低，但對國民黨滿意度並未上升。顯見人民對國、民兩黨長期鬥爭厭倦與喪失興趣，一屆做完，下屆砍掉重練。殲敵為先，民生最後。效率、問責與法治逐漸黯淡，「太陽花後的民主逐漸淪為以暴制暴，如何不令人憂心。」
(中時電子報)
文章來源：侯漢廷臉書
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