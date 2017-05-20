台中大遠百推「韓國京畿道物產展」 搶端午商機

台中大遠百獨家引進「三清洞年糕鍋」，人氣最旺的是起司年糕加拉麵組合。（圖／曾麗芳）

台中大遠百首次推出「韓國京畿道物產展」，主打道地韓國物產、泡菜及熟食等商品。（圖／曾麗芳）

台中大遠百首次推出「韓國京畿道物產展」，展售許多韓國熱賣的零食與熟食。（圖／曾麗芳）

搶攻端午節長假，台中大遠百首次推出「韓國京畿道物產展」，主打道地韓國物產及熟食等商品。延續228連假熱賣、在南韓月銷2,100萬包的「Pulmuone」泡麵，因為頗受中部消費者喜愛，進口商這次加碼再推出5款新口味，提供近10款口味刺激買氣。

台中大遠百即日起於11樓展出至5月30日的「韓國京畿道物產展」，初登場的「MURGERBON」養樂多系列口味堅果，可愛的飲料瓶造型包裝，有杏仁果、腰果與核桃三種口味，都是IG當紅拍照熱搜標籤，韓國展甫開展就有消費者乾脆把整盒帶走，與親朋好友一起共享。

除了零食及京畿道特產商品外，台中大遠百獨家引進「三清洞年糕鍋」，有烤肉年糕、海鮮年糕、部隊年糕、蔬菜年糕及人氣最旺的起司年糕等5款口味，還加送1份韓式泡菜。「三清洞摩西」負責人王旭冉表示，年糕鍋以年糕、韓國魚板、白菜及洋蔥為主，佐以韓國原裝醬料為鍋底，搭配泡麵及火腿，強調是道地的三清洞人氣名店口味。

台中大遠百為了炒熱人氣與買氣，即日起至5月30日，凡持HAPPY GO卡於韓國展區單筆消費滿599元，即可參加好物樂活抽，獎項有蜜蔘條禮盒、樂扣樂扣炒鍋、OSTER隨行榨汁機等好禮；周末假日還有海鮮煎餅、韓式魷魚羹實演秀及傳統投壺挑戰賽、韓式創意泡麵料理賽等趣味親子活動，讓民眾在端午前夕就能感受到獨特的韓系好滋味。

(工商)