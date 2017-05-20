台中大遠百推「韓國京畿道物產展」 搶端午商機
搶攻端午節長假，台中大遠百首次推出「韓國京畿道物產展」，主打道地韓國物產及熟食等商品。延續228連假熱賣、在南韓月銷2,100萬包的「Pulmuone」泡麵，因為頗受中部消費者喜愛，進口商這次加碼再推出5款新口味，提供近10款口味刺激買氣。
台中大遠百即日起於11樓展出至5月30日的「韓國京畿道物產展」，初登場的「MURGERBON」養樂多系列口味堅果，可愛的飲料瓶造型包裝，有杏仁果、腰果與核桃三種口味，都是IG當紅拍照熱搜標籤，韓國展甫開展就有消費者乾脆把整盒帶走，與親朋好友一起共享。
除了零食及京畿道特產商品外，台中大遠百獨家引進「三清洞年糕鍋」，有烤肉年糕、海鮮年糕、部隊年糕、蔬菜年糕及人氣最旺的起司年糕等5款口味，還加送1份韓式泡菜。「三清洞摩西」負責人王旭冉表示，年糕鍋以年糕、韓國魚板、白菜及洋蔥為主，佐以韓國原裝醬料為鍋底，搭配泡麵及火腿，強調是道地的三清洞人氣名店口味。
台中大遠百為了炒熱人氣與買氣，即日起至5月30日，凡持HAPPY GO卡於韓國展區單筆消費滿599元，即可參加好物樂活抽，獎項有蜜蔘條禮盒、樂扣樂扣炒鍋、OSTER隨行榨汁機等好禮；周末假日還有海鮮煎餅、韓式魷魚羹實演秀及傳統投壺挑戰賽、韓式創意泡麵料理賽等趣味親子活動，讓民眾在端午前夕就能感受到獨特的韓系好滋味。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。