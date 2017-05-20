羽球男神林丹偷吃 正宮今開罵「見小三給2耳光」
大陸羽球強手林丹，過去總給不少粉絲好男人形象，可去年11月他卻被拍到和嫩模趙雅淇在酒店約會，兩人舉止親暱，當時正宮謝杏芳可還是大腹便便的孕婦，不過事件爆發後，謝杏芳才說會和他「風雨同舟」，怎知520這天，謝杏芳竟在網上直言「見到小三上去給她2耳光。」
今天適逢是諧音「我愛你」的5月20日，先前才說原諒老公林丹的謝杏芳，卻在今早無預警發文，氣罵「寧拆十座廟，不毀一門婚。見到小三上去給兩個耳光，我謝謝你。」讓不少粉絲好奇她是否正面嗆聲小三，但也有許多網友也好奇謝杏芳是否是在對林丹喊話。
由於謝杏芳原諒林丹的舉動，當時其實有不少網友很反對，林丹好男人形象也就此崩壞，儘管日前林丹出賽前還和老婆相吻道別，可許多人深信謝杏芳內心傷得很重，讓人心疼。
(中時電子報)
關鍵字：林丹
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